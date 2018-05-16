Вышинского этапируют в Херсон - адвокат

Украинские власти начали этапирование руководителя портала "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского из Киева в Херсон для избрания меры пресечения.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на адвоката Вышинского.

В Херсоне находится офис украинской прокуратуры Автономной республики Крым, которая ведет дело Вышинского.

Спецслужбы подозревают Вышинского, у которого есть гражданство России и Украины, в госизмене.

Руководителя портала "РИА Новости - Украина", в частности, обвинили в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

По словам замглавы СБУ Виктора Кононенко, для проведения подрывной деятельности Вышинский ежемесячно получал из России стабильное финансирование в сумме 53 тысяч евро. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Читайте также: Представитель МВД предлагает обменять Вышинского на Сущенко

Служба безопасности Украины 15 мая провела обыск в киевском офисе "РИА Новости - Украина". По данным пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, сотрудники спецслужбы совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети в медиаструктурах, подконтрольных Российской Федерации. Правоохранители установили, что медиаструктуры использовались страной- агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины.

Правоохранители задержали руководителя портала "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского. Во время обыска у него обнаружен паспорт гражданина РФ.