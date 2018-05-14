Высокоскоростным интернетом лишены возможности пользоваться 8,3 млн человек, проживающих в 22 тыс. украинских сел

Возможности пользоваться высокоскоростным интернетом лишены 8,3 млн человек, проживающих в 21,749 тыс. населенных пунктов (сел) Украины, такие данные приведены в анализе "цифрового неравенства" регионов, презентованном ПАО "Укртелеком" в Киеве в понедельник.

Оператор указывает, что в Украине широкополосным доступом к интернету покрыто всего 4,154 тыс. региональных населенных пунктов (сел), в которых проживает 44% сельского населения Украины (около 6,536 млн чел.). При этом 8,255 млн чел., или 56% сельского населения страны проживает в неподключенных к ШПД населенных пунктах. Еще 25,957 млн украинцев проживает на территории 1,05 тыс. городов, обеспеченных подключением к ШПД.

"Когда мы посмотрели тенденцию развития рынка ШПД за последний год, то увидели, что количество непокрытых сел фактически не изменилось. При этом конкуренция в уже покрытых ШПД селах усилилась: за это время там появились второй, третий и т.д. провайдер...", - сказал директор по развитию массового сегмента "Укртелекома" Денис Захаренко.

Он отметил, что инвестиции в подключение к ШПД в небольших селах непропорционально большие по сравнению с итоговым количеством подключаемых клиентов - такие проекты не окупаются ни за 10, ни за 20 лет.

"Мы считаем, что эти 8,3 млн человек, проживающих в селах - это и есть "цифровой разрыв" в Украине. Это люди, которые хотят получить доступ в интернет, но никак не могут его получить, опираясь только лишь на рыночные механизмы", - подчеркнул Д.Захаренко.

В "Укртелекоме" отмечают отсутствие значительной разницы в потреблении трафика между абонентами городов и сел - так, среднее использование трафика в городах по технологии FTTB составляет 194Гб/месс., при этом в селах по технологии GPON - 165 Гб/мес. При этом после строительства сети по технологии FTTP/PON в селе, где ранее не предоставлялась услуга ШПД к интернету, оператор подключает 25-40% домохозяйств в течение первого года.

"И мы понимаем, что если в селе существует такая потребность в интернете - не на единицы или десятки - на сотни гигабайт, - то удовлетворить ее может только кабельный интернет. Решения в области мобильной или спутниковой связи для этого абсолютно не подходят. Они не могут быть конкурентосопособными ни по скорости, ни по объему, ни по цене, ни по стабильности", - отметил Д.Захаренко.

По словам Д.Захаренко, "Укртелеком" осуществил анализ масштаба проекта по сокращению "цифрового разрыва" в девяти областях Украины: Винницкой, Запорожской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Ровненской, Закарпатской и Черновицкой. При этом полученные результаты экстраполировались на остальные области.

На основании проведенного анализа оператор составил маршруты постройки оптической сети для подключения ряда населенных пунктов (все села более 100 домохозяйств со школами, а также села находящиеся "по дороге" до ближайшей точки присутствия ШПД-сети "Укртелекома") "каскадом", что обеспечит экономию средств благодаря избежанию параллельной прокладки оптических линий.

По словам директора "Укртелекома" Юрия Курмаза, данный проект уже в ближайшее время будет представлен правительственному комитету по вопросам информатизации и связи Верховной Рады Украины. При этом он уже был презентован Национальной комиссии по вопросам связи и информатизации (НКРСИ), а также Государственному агентству по вопросам электронного правительства Украины.

Данные о количестве жителей населенных пунктов брались из открытых источников, исследованием не были охвачены временно оккупированный Россией Крым и зона проведения АТО.

Как сообщалось, ПАО "Укртелеком" завершило 2017 год с чистой прибылью 867 млн грн, что на 44,3% больше, чем в 2016 году, чистый доход возрос на 1,7% – до 6,654 млрд грн.

Показатель EBITDA увеличился на 4,9% -до 1,867 млн грн, маржа EBITDA - на 1,8 п. п., до 28,1%. При этом капитальные инвестиции сократились на 0,7% - до 948 млн грн.

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Является единственным учредителем и участником ООО "ТриМоб" - мобильного оператора стандарта 3G/UMTS.