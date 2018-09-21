Windows уличили в сборе паролей и переписки

Функция работает на устройствах с поддержкой рукописного ввода текстов

Операционная система Windows собирает пароли и переписки пользователей. Данная функция работает на устройствах, которые поддерживают рукописный ввод текста. Об этом пишет ZDnet.

Обнаруживший функцию специалист по информационной безопасности Банаби Скеггс отметил, что система изучает данные из всех документов для лучшей работы распознавания информации и автокоррекции. В их число входят письма электронной почты и файлы Office. Все они группируются в отдельном незащищенном файле WaitList.dat.

Так, при включении функции рукописного ввода текст из каждого файла системы, который индексируется поисковиком Windows, хранится в WaitList.dat. Пользователю даже не обязательно открывать загруженный документ или письмо, чтобы он проиндексировался.

Эксперт убежден, что данный файл угрожает безопасности пользователей. Поскольку многие хранят данные в текстовых файлах, злоумышленники могут этим воспользоваться. В связи с этим пользователям рекомендуют отключить функцию распознавания рукописного ввода текста, а также удалить файл. По материалам Український Бізнес Ресурс.