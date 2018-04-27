Яндекс назвал попытки заблокировать Telegram "опасными" для всего рунета

"Яндекс", чьи IP-адреса оказались в течение двух часов в реестре блокировок, считает попытки Роскомнадзора (РКН) заблокировать Telegram в России "опасными" и наносящими вред всему рунету, следует из заявления директора по связям с общественностью Очира Манджикова.

"Сегодня ночью в реестре РКН внезапно появилось пять IP-адресов "Яндекса". Наши адреса пробыли в реестре около двух часов, на текущий момент - IP-адреса из этого списка пропали. Дежурная смена наших технических специалистов всю ночь оперативно мониторила ситуацию и поддерживала полную доступность наших сервисов. Мы ждём разъяснений РКН", - заявил он.

По его словам, попытка заблокировать Telegram в России неожиданно стала ударом по всему рунету.

"Блокировка коснулась не только мессенджера - пострадали многие ресурсы и их пользователи. Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции. Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего рунету. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок", - отмечает он.

"Отсутствие открытости и конкуренции на внутреннем рынке не только приводит к падению качества продуктов, от чего страдают пользователи, но и лишает страну возможности технологической конкуренции на мировых рынках в будущем", - заключил представитель "Яндекса".

Ранее Роскомнадзор сообщил, что специально не блокировал IP-адреса российских и зарубежных социальных сетей.

"В связи с сообщениями СМИ о попадании под блокировку IP-адресов российских и зарубежных социальных сетей информируем: IP-адреса соцсетей свободны от блокировки. Кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов было связано с технологическими особенностями работы системы. Операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись", - говорилось в заявлении Роскомнадзора.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что Роскомнадзор внес IP-адреса "ВКонтакте", "Яндекса", Twitter, Facebook, "Одноклассников", Yahoo и Liveinternet в реестр запрещенных сайтов. Позже адреса крупных интернет-компаний были убраны из реестра.

Блокировки IP-адресов различных компаний происходят на фоне работы Роскомнадзора по ограничению доступа к мессенджеру Telegram на территории России. Ведомство ведет эту работу с 16 апреля на основании решения Таганского суда Москвы.

13 апреля суд вынес решение о блокировке Telegram в РФ за неисполнение требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей.