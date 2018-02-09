За год Госкино разрешило шесть российских фильмов

В Украине запретили показ 22 российских фильмов и разрешили прокат 6 российских кинолент в кинотеатрах в 2017 году. Об этом сообщили в Государственном агентстве по вопросам кино, пишут Украинские новости.

"Общее количество фильмов производства Российской Федерации, которые прошли Экспертную комиссию по вопросам распространения и демонстрирования Госкино, составляет 48 названий, из них запрещено 22 фильма", - отметили в ведомстве.

В то же время в 2017 году выданы государственные удостоверения на право распространения и демонстрации для кинотеатрального права на территории Украины 6 российских фильмов.

Всего за прошлый год удостоверения на право распространения и демонстрации кинофильмов на территории Украины получили 302 картины.

Напомним, в октябре Государственное агентство по вопросам кино запретило показ российского фильма Вопреки всему.