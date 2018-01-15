Главарь оккупированных районов Донецкой области Александр Захарченко заявил о возможности введения внешнего управления на территории так называемой "ДНР" в отношении компании "Vodafone-Украина".

Об этом сообщает "ТАСС", со ссылкой на пресс-службу боевика.

По словам Захарченко, ранее "из-за диверсии" была прекращена работа мобильного оператора на территории оккупированной территории.

В пресс-службе это назвали "информационной блокадой Киева".

Захарченко заявил, что при необходимости в так называемой "ДНР" могут ввести внешнее управление в отношении Vodafone-Украина. И что "соответствующие действия уже проводятся".

Ранее сообщалось, что мобильный оператор Vodafone-Украина 11 января, полностью перестал работать во временно оккупированном Луганске и 12 января в оккупированных районах Донецка.

Позже в компании "Vodafone-Украина" заявили, что не смогут восстановить связьна оккупированных территориях Луганской области, отключившийся в результате обрыва кабеля, если кабель оборван на неподконтрольной Киеву территории.

По данным оператора, сейчас более трети оборудования "Vodafone-Украина" на неподконтрольной Украине территории - в нерабочем состоянии.