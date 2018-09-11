Запрещенная соцсеть "Вконтакте" по итогам августа уверенно держится на 4-м месте по посещаемости в Украине

Социальная сеть "Вконтакте" (принадлежит Mail.ru Group, запрещена в Украине с мая 2017 года) по итогам исследования интернет-аудитории Украины за август 2018 года осталась на четвертом месте по посещаемости, "Яндекс" и "Одноклассники" – также в ТОП-10, сообщила Интернет-ассоциация Украины (ИнАУ) на своем сайте со ссылкой на результаты исследования компании Factum Group Ukraine.

Согласно исследованию, за август ТОП-5 популярных доменов, посещаемых украинскими пользователями, не изменились. В их число вошли: Google, Youtube, Facebook, "Вконтакте" и Ukr.Net.

Так, среднедневная доля аудитории за месяц для доменов Google незначительно сократилась и составила 64% а месячный охват аудитории – 83%. Для Youtube эти показатели составили 42% и 69%, для Facebook - 32% и 54%.

Среднедневной и месячный охваты украинской аудитори для "Вконтакте" составили 16% и 32% соответственно.

В десятку популярных ресурсов также вошли сайты таких компаний и сервисов, как OLX, "ПриватБанк", "Яндекс", "Одноклассники" и Instagram, сместивший с 10 на 11 место сервис прогноза погоды "Синоптик".

Исследованием не был охвачен оккупированный Россией Крым. Исследование проводилось по инициативе ИнАУ.

Как сообщалось, в мае 2017 года президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Мэйл.ру", "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам "Яндекса" и Mail.ru запрещен на три года.