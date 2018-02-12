Запущенный в космос Tesla Маска приблизится к Марсу в 2020 году - ученые

По прогнозу астрофизиков, ближайший прогнозируемый подход Tesla к Марсу между 2018 и 2030 годами состоится в 2020 году 8 октября.

Расстояние между электрокаром и Красной планетой составит около 7 миллионов км / Фото SpaceX

Запущенный в космос автомобиль Tesla Roadster приблизится к Марсу 8 октября 2020 года. Расстояние между электрокаром и Красной планетой составит около 7 миллионов км.

"Ближайший прогнозируемый подход аппарата к Марсу между 2018 и 2030 годами состоится в 2020 году 8 октября. Расстояние между ними составит 7 миллионов км. Это далеко за пределами влияния гравитационной сферы Марса", - написал Джонатан Макдауэлл из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики, передает Popular Mechanics.

По подсчетам астрономов, мимо Земли Tesla Roadster пролетит несколько раз. Это произойдет в 2021, 2026, 2031 и 2039 годах. В будущем расчеты могут быть скорректированы, так как они не учитывают влияние некоторых факторов, в частности - солнечного ветра.

"Ближе всего в период до 2030 года родстер подойдет к Земле после марта 2021 года. Расстояние составит 45 миллионов км", - добавил Джонатан Макдауэлл. Тем не менее, в 2073 году расстояние между электрокаром и нашей планетой может составить "всего" 1,6 миллиона км.