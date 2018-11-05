Защита Вышинского подала апелляцию на продление его ареста - адвокат

Защита руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского подала в Апелляционный суд Херсонской области апелляцию на продление его ареста, сообщил 5 ноября "РИА Новости" адвокат Андрей Доманский.

По словам Доманского, сегодня один из адвокатов Вышинского навестит его в СИЗО Херсона.

15 мая в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве прошли обыски, следственные действия проходили также дома у Вышинского. В Службе безопасности Украины заявили, что вместе с прокуратурой Автономной Республики Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных РФ. В этот же день Вышинского задержали по подозрению в госизмене. 17 мая суд арестовал его. Арест Вышинскому продлили до 28 декабря.

Журналист рассказал, что у него есть два паспорта - украинский и российский. 1 июня на заседании суда в Херсоне, который рассматривал апелляцию на меру пресечения, руководитель "РИА Новости Украина" заявил об отказе от украинского гражданства и попросил у президента РФ Владимира Путина "правовой защиты и принятия мер по освобождению". В Государственной миграционной службе Украины сообщили, что Вышинский не может отказаться от гражданства, потому что пребывает в статусе подозреваемого.

25 сентября замглавы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко заявил, что СБУ завершила расследование уголовного производства в отношении Вышинского, материалы готовят для передачи в суд. Прокуратура намерена просить для подозреваемого 12 лет тюрьмы. По материалам ""Гордон".