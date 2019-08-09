"1+1 media" предоставит распространяющим ее телесигнал провайдерам декодеры Verimatrix

Медиагруппа "1+1 media" начала реализацию проекта по обеспечению провайдеров, имеющих действующие соглашения на ретрансляцию телеканалов группы, специальными устройствами декодирования спутникового сигнала - САМ-модулями Verimatrix.

Как сообщается на сайте медиагруппы, в зависимости от состава оборудования головной станции кабельной сети группа обеспечит провайдеров несколькими моделями САМ-модулей на один, два, 12 или 20 телеканалов. Заказ и отправка САМ-модулей будет осуществляться на основе предыдущего опроса и анкетирования.

"Сейчас мы усиленно работаем над тем, чтобы B2B-провайдеры имели все необходимое оборудование для обеспечения абонентов возможностью доступа к закодированным спутниковым каналам, а зрители были надлежащим образом проинформированы об изменениях, которые их ожидают", - прокомментировал проект исполнительный директор и директор направлении платного телевидения "1+1 media" Ярослав Пахольчук, слова которого приводятся на сайте.

Как отмечают в "1+1 media", следующим шагом в проекте кодирования станет совместная общенациональная информационная кампания украинских медиагрупп, которая начнется в конце августа 2019 года.

По заявлению медиагруппы, кампания призвана способствовать подготовке абонентов спутникового (FTA) приема к изменениям в вещании, а также поможет им в выборе способа подключения и приема телевизионного сигнала.

"Для информирования FTA-провайдеров и их абонентов группой "1+1 media" созданы дополнительные (альтернативные) спутниковые версии телеканалов "1+1", "ТЕТ" и "2+2", в которых в сетях платного телевидения и бесплатного эфирного ТВ будут распространяться информационные сообщения. Альтернативные версии этих телеканалов также закодированы с использованием системы условного доступа Verimatrix", - отмечается в сообщении, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно ранее обнародованным планам, в октябре 2019 года будет проведено кодирование транспортного спутникового сигнала компании "Зеонбуд". В ноябре состоятся маятниковые отключения сигналов основных каналов медиагрупп для абонентов спутникового телевидения, а в январе 2020 года - полное кодирование спутникового сигнала.

Как сообщалось, "Зеонбуд" и компания Irdeto договорились о кодировании транспортного сигнала с октября 2019 года.

Медиагруппы планируют 4 ноября 2019 года начать маятниковые отключения сигнала до тех пор, когда сигнал будет полностью закодирован, чтобы потребители успели изменить тип приема. При этом абонентов провайдеров спутниковой связи не коснутся маятниковые отключения, они также не будут видеть рекламу кодирования.

Согласно информации "Зеонбуда", технический спутниковый сигнал провайдера сейчас идет в открытом виде в формате Multistream (DVB-S2 T2-MI) на спутнике Astra 4A компании SES Astra, его видят только специализированные профессиональные тюнеры. Кодирование транспортного потока в преддверии кодирования телегрупп должно заблокировать возможность принимать этот сигнал в дальнейшем на тюнеры с поддержкой T2-MI.