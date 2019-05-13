Аналоговое ТВ продолжит работу в некоторых областях до конца 2019

Кабмин принял постановление о продлении сроков отключения

На заседании 8 мая Кабинет министров Украины принял постановление о продлении сроков отключения аналогового телевидения в Украине. Вещание на определенных Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания каналах продлится до 31 декабря 2019 года.

Как сообщает пресс-служба Национального совета, аналоговый сигнал до декабря будут использовать: Телекомпании в районах, которые граничат с РФ и распространяют свой сигнал на временно оккупированные территории.

Местные телекомпании, которые еще не получили цифровые лицензии.

Продлить срок отключения аналогового телевидения для таких телеканалов предложили Нацсовет и Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Сейчас в Украине работает 341 аналоговое передающее устройство на территории Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Все они передают сигнал украинского ТВ в прифронтовую зону и на оккупированные территории. Кроме того, в Национальный совет были поданы заявки из 19 областей Украины от 71 местной телекомпании с заказом просчета цифровых каналов вещания. По материалам Український Бізнес Ресурс