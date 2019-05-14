BBC: Епифаний отказался сниматься в ролике Зеленского, потому что не хотел читать предложенный текст

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний отказался сниматься в ролике команды Владимира Зеленского, куда приглашали всех лидеров религиозных общин.

Как пишет "BBC-Украина со ссылкой на собственные источники, Епифаний не хотел читать текст, который ему предложили.

Ему якобы не понравились слова о том, что "нужно говорить не языком пушек".

"Епифаний волновался, что будет выглядеть так, словно он призывает к переговорам с лидерами боевиков", - говорится в статье.

Также предстоятель переживал, что участие в видео его и Филарета приведет к разночтениям по поводу того, кто в ПЦУ главнее.

Лидеры религиозных общин обратились к жителям оккупированных Крыма и Донбасса. Видео снимала команда избранного президента Владимира Зеленского. В ролике снялись патриарх Филарет, глава УГКЦ Святослав, глава УПЦ МП Онуфрий, главные раввины Украины, муфтий Саид Исмагилов и другие. По материалам the Бабель.