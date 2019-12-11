Электронные водительские права и техпаспорт: Кабмин запустил тестовый режим

Украина в тестовом режиме запускает первые услуги "государства в смартфоне" - электронные водительские удостоверения и электронный технический паспорт.

Об этом на брифинге по итогам заседания правительства заявил вице-премьер- министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Мы запускаем первую очередь бета-тестирования нашего приложения "Дія", который и является государством в смартфоне. Первые услуги, которые будут в этом приложении, это возможность использовать электронные водительские удостоверения и электронный технический паспорт", - сказал он.

В тестовом режиме смогут принять участие 20 тысяч украинцев, потому вице-премьер призвал желающих оставлять заявки, чтобы на практике проверить работу услуги и сообщить разработчикам о возможных проблемах. По материалам Сегодня.UA