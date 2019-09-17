Фабрика троллей: Facebook удалил страницы Znaj.ua, Politeka и Hyser

Компания Facebook обнаружила фабрику троллей в Украине и удалила FB- страницы сайтов Znaj.ua, Politeka и Hyser, которые являются одними из самых популярных в стране.

Руководство соцсети Facebook заблокировало фабрику троллей в Украине. Об этом пишет глава политики кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер.

Всего компания удалила 168 учетных записей, 149 страниц и 79 групп, которые скоординированно распространяли недостоверную информацию. Средни них были FB-страницы сайтов Znaj.ua, Politeka и Hyser, которые позиционируют себя как СМИ и являются одними из самых популярных по количеству аудитории в Украине.

Сообщается, что фейковые аккаунты управляли этими и другими страницами, распространяя контент на разную тематику и побуждая людей переходить на "новостные" сайты. По данным Facebook, всего у удаленных страниц, аккаунтов и групп было до 4,2 млн подписчиков, а их материнские платформы потратили около $1,6 млн на рекламу и продвижение этих страниц в Facebook и Instagram.

"Администраторы страниц и владельцы аккаунтов обычно публиковали информацию о знаменитостях, шоу-бизнесе, спорте, местных и международных новостях, политических и экономических проблемах, включая украинские выборы, политических кандидатов и критику различных общественных деятелей", - указано в сообщении.

По словам Глейхера, обнаруженная фабрика троллей связана с активностью украинской PR-компани Pragmatico, о которой практически ничего неизвестно. По материалам НВ Techno