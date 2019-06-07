Facebook будет выдавать зарплату собственной криптовалютой

Facebook объявит о своей криптовалюте уже в этом месяце и позволит сотрудникам, работающим над проектом, получать зарплату в виде новой валюты, сообщает The Information.

Около года назад компания наняла бывшего исполнительного директора PayPal Дэвида Маркуса, чтобы он начал изучение возможностей блокчейна, технологической основы криптовалюты. С тех пор ряд СМИ сообщили, что компания создала собственную цифровую валюту, которую пользователи смогут хранить, продавать и менять на обычную валюту - частично через приложения Facebook, включая Messenger и WhatsApp. Также ходили слухи, что компания планирует использовать стационарные банкоматы для покупки валюты.

Генеральный директор Марк Цукерберг выделил платежи в качестве важного направления деятельности компании на конференции для разработчиков в начале этого года. Тем не менее, управляющий директор Шерил Сандберг и финансовый директор компании Дэвид Венер "скептически отнеслись к этой инициативе", сообщает The Information.

По данным издания, Facebook предлагает сторонним организациям выступать в роли своеобразных посредников, помогающих управлять криптовалютой. За такую возможность соцсеть просит $10 млн.

Представитель Facebook отказался от комментариев.

Ранее в Facebook решили снять некоторые ограничения на рекламу криптовалюты и решений на базе распределенного реестра. Теперь на материалы, продвигающие технологии блокчейна, отраслевые новости, образовательный контент и различные события, связанные с криптовалютой, больше не потребуется предварительное письменное разрешение. По материалам Український Бізнес Ресурс