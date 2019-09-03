Facebook допускает отказ от счетчика лайков под постами

Соцсеть изучает возможность введения функции, которая позволяет скрыть число лайков под постами.

Возможность введения функции, скрывающей количество лайков под постами в новостной ленте, рассматривают в компании Facebook, сообщил портал TechCrunch в понедельник, 2 сентября.

Тестирование новой функции проходит в приложении Facebook для Android, где пользователям не видно, скольким людям понравилась публикация, но список отреагировавших доступен.

"Интересно, что лайки или реакция на комментарии еще не спрятаны. Но это может быть связано с тем, что эта функция находится на ранней стадии разработки", - отметил эксперт TechCrunch Джейн Вонг.

В Facebook таким образом хотят защитить пользователей от проявлений зависти и снизить давление самоцензуры.