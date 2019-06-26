Facebook начнет показывать заказчиков политической рекламы в Украине

Компания Facebook внесла Украину и Канаду в перечень стран и территорий, где политическая реклама будет подвергаться более тщательной проверке. Как сообщила пресс-служба соцсети, теперь публикуемые пользователями из Канады и Украины объявления будут "систематически подвергаться проверке" как автоматически, так и вручную, передает Немецкая волна.

В Facebook анонсировали, что аналогичный процесс будет запущен в Сингапуре и Аргентине в течение следующих месяцев.

Всего в реестр уже включены более 50 стран, и добавление еще четырех государств обосновывается тем, что в них "приближаются выборы или введение каких-либо новых административных норм".

Установленные соцсетью требования при опубликовании политической рекламы включают, в частности, указание полного имени лица или название организации, которая ее оплатила. Эта информация будет появляться непосредственно на самой рекламе.

Кроме того, более подробная информация об объявлении, например, статистика просмотров, будет храниться на протяжении семи лет в специальном архиве Ad Library.

Facebook заверяет, что стремится к прозрачности сведений о рекламодателях, а также продолжает "борьбу с иностранным влиянием в выборы в разных странах мира". По материалам Укрудпром.