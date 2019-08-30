ГБР проводит обыски в помещении "Общественного"

Государственное бюро расследований при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины проводит санкционированные обыски в помещении ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

Об этом ГБР сообщает на своей странице в Facebook.

"Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможных противоправных действий служебных лиц ПАО "НОТУ", а именно - злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц", - говорится в сообщении.

Обыски проводятся с соблюдением всех требований Уголовного процессуального кодекса Украины и никоим образом не препятствуют работе телерадиокомпании, уверяют в ГБР.

Как сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на собственные источники, обыски проводят по шести адресам, в том числе у председателя правления НОТУ Зураба Аласании.