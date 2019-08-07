Google випустив Doodle, присвячений українському письменнику, історику та перекладачу Пантелеймону Кулішу

Сьогодні виповнюється 200 років з дня народження автора першого історичного роману українською мовою "Чорна рада" і першої фонетичної української абетки Пантелеймона Куліша.

Він народився 7 серпня 1819 року (за старим календарем - 26 липня).

Куліш перекладав українською мовою Шекспіра, Гете, Байрона, Шиллера, а також Біблію, рукопис перекладу якої згорів. Читайте також: Google нагадав світові про українську чемпіонку світу з шахів Людмилу Руденко

Письменник був прихильником українофільської течії, активно співпрацював з українським журналом "Основа" і був заарештований за членство у Кирило- Мефодіївському товаристві.