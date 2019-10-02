Google вводит новые функции контроля личной информации

Google добавит функции защиты личной информации пользователей

Компания Google анонсировала новые функции, с помощью которых пользователи смогут лучше контролировать свои личные данные. В частности, в Google Maps добавят режим инкогнито.

Многие пользователи винят большие интернет-компании в краже их личной информации. Наиболее критикуемыми техногигантами являются Google и Facebook, которые часто обвиняют в монополии на использование персональных данных людей по всему миру.

Но, иногда руководство этих корпораций играет в "хорошего копа" и идет навстречу своим подписчикам. К примеру, сегодня в официальном блоге Google появилось сообщение о новых функциях сервисов компании, с помощью которых пользователи смогут лучше контролировать свои личные данные.

Директор отдела управления продуктами, конфиденциальности и защиты данных Эрик Миралья анонсировал появление режима инкогнито в Google картах, расширенную функцию автоматического удаления геоданных пользователей и активности в интернете, а также автоматическую очистку поисковой истории в YouTube.

Теперь можно настроить, чтобы данные о вашей геолокации, поисковой истории и активности на любых сайтах и приложениях удалялись с определенной периодичностью.

Кроме этого, разработчики компании добавят новую функцию фирменного менеджера паролей Password Checkup, с помощью которой пользователи будут получать уведомления, если их пароль слишком ненадежный, использовался на разных сайтах или если его нужно сменить вследствие подозрительной активности.

В Google также заявляют, что новые функции контроля личных данных будут доступны через голосовое управление в приложении Assistant.

"Мы постоянно работаем над улучшением продуктов, которые используют миллиарды людей прямо сейчас. Мы также смотрим в будущее, чтобы команды в Google и других организациях могли создавать новые продукты и разрабатывать новые инженерные методы, в которых основными принципами являются конфиденциальность и безопасность", - пишет Эрик Миралья.

Напомним, пару недель назад разработчики Facebook обнаружили фабрику троллей в Украине и удалили FB-страницы сайтов Znaj.ua, Politeka и Hyser, которые являются одними из самых популярных в стране.

По данным Facebook, фейковые аккаунты управляли этими и другими страницами, распространяя контент на разную тематику и побуждая людей переходить на "новостные" сайты. Всего у удаленных 168 учетных записях, 149 страницах и 79 группах было до 4,2 млн подписчиков, а их материнские платформы потратили около $1,6 млн на рекламу и продвижение этих страниц в Facebook и Instagram.

"Администраторы страниц и владельцы аккаунтов обычно публиковали информацию о знаменитостях, шоу-бизнесе, спорте, местных и международных новостях, политических и экономических проблемах, включая украинские выборы, политических кандидатов и критику различных общественных деятелей", - объяснили представители Facebook. По материалам НВ Techno