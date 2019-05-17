Гордон и Бацман заявили о своем уходе с телеканала "112 Украина"

В четверг, 16 мая, главред интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман сделала официальное заявление и рассказала, что ее авторская программа отныне не будет выходить на телеканале "112 Украина".

Аналогичное решение принял и ее супруг - известный украинский журналист - Дмитрий Гордон.

Бацман заявила о своем решении в прямом эфире во время очередного выпуска проекта.

Позже, на ее странице в Facebook она уточнила причины своего решения и рассказала о том, что оно связано с усилившимся влиянием на канал Виктора Медведчука - бывшего главы Администрации Президента и кума Владимира Путина.

Дмитрий Гордон, комментируя свое решение отметил: "Я не считаю возможным появляться на канале, где Медведчук и его соратники несут враждебные идеи "русского мира". По материалам "Позиция".