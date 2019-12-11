Грета Тунберг стала "Человеком года" по версии Time

Американский влиятельный журнал Time назвал 16-летнюю шведскую эко- активистку Грету Тунберг "Человеком 2019 года".

Об этом сообщает журнал в Twitter.

"Грета Тунберг стала в 2019 году "человеком года" по версии Time", - сообщает журнал.

Отмечается, что 16-летняя Тунберг известная активистка, которая привлекает внимание мира к смене климата и призывает политических лидеров делать конкретные шаги для сохранения планеты.

В течение последних 16 месяцев Тунберг уже успела выступить с речью в ООН, встретилась с Папой Римским и президентом США Дональдом Трампом и вдохновила около 4 миллионов людей выйти на всемирный марш против изменения климата 20 сентября этого года. Такая демонстрация стала крупнейшим климатическим собранием в истории человечества.

Как сообщалось, журнал Time присвоил премию "Человек года 2018" журналистам, которых объединил общим названием "Стражи (Guardians)". Возглавил их убитый журналист Джамаль Хашогги. По материалам Укринформ.