Instagram убрал функцию, которая позволяет отслеживать других пользователей

В компании объяснили, что прекратили поддержку вкладки из-за низкого спроса среди пользователей

Социальная сеть Instagram отказалась от вкладки "Подписка", которая позволяет отслеживать лайки, комментарии и подписки других людей. Об этом сообщаетTechCrunch.

"Мы хотим уделять больше внимания нашим самым популярным функциям, поэтому прекращаем поддержку вкладки "Действия подписок", - говорится в сообщении.

Из открытых источников

Как сообщают в компании, они решили отказаться от этой функции из-за того, что она пользуется низкой популярностью среди пользователей соцсети.

Ранее сообщалось, что Instagram запускает новую функцию, которая поможет пользователям приложения бороться с интернет-мошенниками.

Отмечается, что доступ к новой функции будет осуществляться через "Настройки" и позволит любому человеку проверить действительность источника сообщений.

Также напомним, что Instagram объявил о запуске Threads — отдельного приложения для общения с пользователями из списка "близких друзей". По материалам 112.ua