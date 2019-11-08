Издание The New York Times изменило снимок с картой Украины без Крыма

Американское издание The New York Times, опубликовавшее ранее статью с картой Украины без Крыма, исправило изображение.

Теперь на иллюстрации цвет материковой Украины и Крыма одинаковые, но полуостров отделен пунктиром.

После публикации в The New York Times статьи с картой, в которой Украина изображалась без Крыма, украинское посольство в Вашингтоне призвало американское издание исправить ошибку.

Посольство отметило, что американское издание снова использовало карту с четким нарушением международно признанной границы Украины в статье "A Disgraced Ukrainian Oligarch's Bizarre Ski Resort Plan". По материалам УНИАН.