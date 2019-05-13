Киберполиции прекратила деятельность более 30 пиратских ресурсов

Операция "Пираты" была направлена на выявление и пресечение противоправной деятельности в сфере интеллектуальной собственности

Об этом заявил начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Работники киберполиции прекратили деятельность более 30 пиратских онлайн- кинотеатров, говорится в сообщении.

Отмечается, что по материалам киберполиции было начато 19 уголовных производств в сфере нарушения прав интеллектуальной собственности, из них - 4 лицам уже сообщено о подозрении.

Отмечается, что в суд впервые направлено дело в отношении молодого человека, который снимал премьерные показы кинофильмов в кинотеатрах и продавал эти видео для распространения на пиратских сайтах.

Дело было квалифицировано по ч. 1 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) УК. Сейчас жителю г. Кривой Рог грозит до двух лет тюрьмы, сообщает пресс-служба.

Отмечается, что во время операции "Пираты" разоблачены два брата в создании ряда пиратских ресурсов. Ежедневно их ресурсы посещали более 100 тыс. граждан, а доходы от рекламы достигали $2 тыс. ежемесячно.

Отмечается, на Львовщине пресечена деятельность 13 пиратских ресурсов, которые создал местный житель. Основным заработком для него было поддержание работы этих ресурсов для размещения на них платной рекламы.

На территории Донецкой, Черновицкой и Николаевской области работники киберполиции задокументировали деятельность лиц, которые в течение длительного времени устанавливали и настраивали оборудование незаконной ретрансляции тысячи российских телеканалов, запрещенных в Украине, говорится в сообщении.

Напомним, в первые дни операции "Пираты" работники департамента киберполиции прекратили деятельность четырех пиратских интернет-ресурсов : kinogo.co.ua, uafilm.top, ukrfilm.top и kino-hd.top. По материалам Еспресо TV