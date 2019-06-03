Клоаку нечистоплотной украинской журналистики будут чистить - блогер

Похоже, нынешняя избирательная компания в "Верховну Раду" будет отличаться не только активной агитацией, дающей фору президентской, но и беспрецедентным фактом обилия судебных исков политиков и чиновников против средств массовой информации, всё это время совершенно безнаказанно распространявших фейки.

Напомню, что началось всё с судебного иска и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, который она подала 7 мая в Соломенский райсуд Киева против журналиста телеканала "1+1" Александра Дубинского, обвинявшего её в хищениях и отмывании бюджетных средств под видом реформ. Разумеется, обвинения Супрун в хищениях Дубинский, как и многие другие свои высказывания "на камеру" не подтвердил документально, а лишь обеспечил высокопарными фразами, замешанными на примитивном уровне банального популизма и эмоциональной подачи.

А буквально неделю спустя разгорелся скандал с каналом "112 Украина", который покинула главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман, заявившая о неприемлемой политике канала и распространении фейковой информации, в частности касающейся того, что Дмитрий Гордон и лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко являются "людьми Медведчука".

Данным фейковым вбросом "112 Украина" пытался отсечь часть голосов на тот момент кандидата в президенты Игоря Смешко, в пользу Анатолия Гриценко, регулярно участвующего в избирательных баталиях, но зачастую остававшегося на позициях аутсайдера. И, как известно, даже на этих выборах "настоящий полковник" пролетел. Тогда же, 17 мая, я сообщил о подготовке судебного иска относительного данного фейкового вброса.

Между тем, пока судебный иск против Медведчука и компании ждет своего звездного часа, нежданчик прилетел каналу ICTV и Валентину Наливайченко, причем все от той же партии "Сила и Честь" Игоря Смешко.

Так в Печерский районный суд Киева подан иск о защите чести и достоинства против канала ICTV и Валентина Наливайченко. И это ещё не все.

В ближайшее время так же ожидается очень интересная смена погодных условий над такими ресурсами как Znaj.ua, Politeka.net и Hyderabad.com.ua.

В случае этими тремя, то там владелец Павел Погиба, бывший мелкий банкир, сильно обиженный на Порошенко и Гонтареву, позиционирующий себя как Вице- президент Ассоциации налогоплательщиков Украины и Председатель Совета ТВ ВОО АНУ в Киеве, использует данные ресурсы в качестве информационного киллинга. При этом политики могут оплатить сайтам их "непредвзятость" - чтобы не трогали.

То есть, вырисовывается очень интересная картина, которую я бы назвал ковровой бомбардировкой. Бомбардировкой, которая в ближайшие недели или даже дни, накроет практически все ресурсы, которые заливали фейковые опусы против Игоря Смешко, оттягивая избирателей в пользу Анатолия Гриценко.

Теперь, после столь показательной реакции на ложь о себе со стороны иска и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и лидера партии "Сила и Честь" Игоря Смешко будет интересным посмотреть на то, как будут реагировать другие политики на фейковые вбросы в свой адрес. Например, у Юлии Тимошенко есть все основания пару-тройку СМИ, типа Strana.UA отправить этим летом в душный зал суда.

Кто знает, может именно после таких действий, та клоака, что называется нынче украинской журналистикой, да начнет очищаться.

Источник: https://site.ua/alexander.kovalenko/20413-sezon-sudebnyh-iskov-protiv-ne...