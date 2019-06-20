Конгрес США закликав Facebook пригальмувати із запуском криптовалюти

Голова комітету Палати представників Конгресу США з питань фінансових послуг Максін Уотерс закликала Facebook зачекати з запуском власної криптовалюти за кілька годин після оголошення соцмережею планів.

Про це повідомляє ВВС.

Воутерс зазначила, що "зважаючи на минуле компанії" Facebook слід погодитися заблокувати проект до завершення перевірки.

Вона нагадала про історію з неправомірним використанням даних користувачів соцмережі, що призвело до допитів керівництва Facebook у Конгресі.

У Facebook заявили, що очікують нагоди відповісти на питання конгресменів.

Соціальна мережа Facebook 18 червня повідомила про запуск криптовалюти під назвою Libra, яка є "дітищем" Facebook та ще 27 компаній по всьому світу.