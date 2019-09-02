Media Group Ukraine прекращает издавать газету "Сегодня"

Media Group Ukraine (Киев) решила приостановить издание газеты "Сегодня" с 27 сентября 2019 года, информационный бренд "Сегодня" сконцентрируется на развитии диджитал и ТВ-форматов, говорится в сообщении медиагруппы.

Как отмечают в MGU, 27 сентября 2019 года выйдет последний номер ежедневной газеты. В дальнейшем в режиме 24/7 редакция будет предоставлять информацию своей аудитории на сайте и в теленовостях.

"Система сбыта печатной прессы практически разрушена, печать дорожает в валютном выражении, и тенденция к удорожанию сохранится. До читателей в регионах часто доходят позавчерашние (а то и недельной давности) новости. В последнее время ситуация только усугубляется, и мы приняли бизнес-решение – приостановить выпуск ежедневной газеты и сконцентрировать усилия на развитии сайта и теленовостей под брендом "Сегодня", - приводятся в сообщении слова директора Media Group Ukraine Евгения Бондаренко.

По словам гендиректора "Сегодня Мультимедиа" Андрея Романенко, за последние девять лет средненедельный охват газет (ежедневных + еженедельных) снизился на 52%. В то же время охват интернета вырос на 60%.

"В Украине закрылось множество газет и журналов, оставшиеся игроки уже не могут поддерживать инфраструктуру, которая необходима для его существования. Целые сегменты рынка перестали существовать – обанкротились подписные агентства, закрылись сети продаж периодических СМИ. Особенно эти проблемы актуальны для удаленных регионов, городов с населением 50 тысяч минус, где газеты традиционно читали", - подчеркивает он.

По словам Романенко, всем сотрудникам будут обеспечены справедливые условия увольнения и предложены существующие в группе возможности для трудоустройства.

Как сообщалось, в мае 2019года экс-операционный директор StarLightMedia Евгений Бондаренко сменил на посту директора ООО "Медиа Группа Украина" (МГУ) Евгения Лященко.

В августе 2018 года МГУ подписала многолетний контракт с одним из крупнейших в Европе спутниковых операторов Eutelsat Communications (Франция) о предоставлении вещания на спутнике EUTELSAT 9B, тестирование вещания спутника Eutelsat 9B началось в 2016 году.

ООО "Медиа Группа Украина" – медиахолдинг, который объединяет национальный телеканал "Украина", телеканал "НЛО TV", "Индиго TV", тематические каналы "Футбол 1" и "Футбол 2", "Региональную Медиа Группу" (каналы "Донбасс", "34 канал", "Сигма"), сейлз-хаус "Медиапартнерство", компанию "Диджитал Скринз" (OLL.TV, Xtra TV), продакшн-компанию "Теле Про" и холдинг "Сегодня Мультимедиа".

Собственником медиахолдинга является группа "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова