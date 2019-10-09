Мендель извинилась за то, что написала "Kiev" у себя в Twitter

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель извинилась за то, что в публикации в Twitter написала "Kiev", а не "Kyiv".

Прощение Мендель попросила на своей странице в Twitter.

"Kyiv not Kiev. Я не исправила название столицы Украины в недавней публикации. Это моя вина. Во всех моих твитах упоминается исключительно украинская версия Киева - Kyiv. Я сама постоянно на этом подчеркивала во всех СМИ, в которых работала. Прошу прощения у всех, чьи чувства я оскорбила, не исправив цитату", - написала Мендель.

Ранее Юлия Мендель написала, что президент Зеленский дал интервью японскому изданию Kyodo. Пресс-секретарь вместо "Kyiv" написала "Kiev".

Ранее украинский журналист Даниил Яневский подал в Нацполицию заявление о совершении преступления пресс-секретарем Президента Владимира Зеленского Юлией Мендель. По мнению Яневского, спикер главы государства виновна в препятствовании журналистской деятельности. Речь идет об инциденте, когда Мендель оттолкнула журналиста "Радио Свобода" Сергея Андрушко. По материалам #Буквы.