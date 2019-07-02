Мининформполитики призывает Нацсовет по телерадиовещанию разблокировать выдачу разрешений на временное вещание на Донбассе и админгранице с Крымом

Министерство информационной политики Украины призывает Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания провести в ближайшее время заседание и разблокировать вопрос по выдаче разрешений на временное вещание по упрощенной процедуре на территории Донецкой и Луганской областей, а также на админгранице с временно оккупированным Крымом.

"Министерство информационной политики Украины обращается к своим коллегам из Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания относительно проведения в ближайшее время заседания Национального совета и решения актуальных вопросов по выдаче разрешений на временное вещание по упрощенной процедуре", - говорится в заявлении министерства.

В Мининформполитики считают, что из-за длительного перерыва в работе Нацсовета по телерадиовещанию многочисленные теле- и радиовещатели не могут продолжить действующие разрешения на временное вещание.

В результате они будут вынуждены прекратить свою деятельность на территории Донецкой, Луганской областей и на границе с временно оккупированным Крымом.

"Также заблокирована выдачу новых разрешений на временное вещание, из-за чего на свободных частотах говорит русская пропаганда", - утверждают в ведомстве.

В министерстве констатируют, что без проведения Нацсоветом очередных заседаний и принятия соответствующих решений преодоление этих проблем невозможно.

"В условиях информационной агрессии Российской Федерации вопрос стабильного украинского телерадиовещания, в том числе на территориях с особым режимом вещания - в Донецкой, Луганской областях, а также в шести районах Херсонской области - является приоритетом информационной безопасности Украины", - говорится в заявлении. По материалам Интерфакс-Україна.