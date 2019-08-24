24 серпня, Україна святкує День Незалежності.

Цього дня 1991 відбулась позачергова сесія Верховної Ради УРСР,на якій ухвалили Акт проголошення незалежності і дві постанови - про проголошення незалежності України (із призначенням на 1 грудня республіканського референдуму з підтвердження Акта незалежності) та про військові формування в Україні (щодо утворення Міноборони та підпорядкування всіх військових формувань, дислокованих на території республіки, Верховній Раді України).

На честь Дня Незалежності України Google випустила святковий дудл.