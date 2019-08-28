На Харьковщине лесники напали на съемочную группу телеканала "112 Украина"

На Харьковщине лесники и люди, которые назвали себя активистами, напали на съемочную группу телеканала "112 Украина".

Об этом ХарківTimes узнал из сообщения журналиста Олега Решетняка в прямом эфире канала с места происшествия около 13:05.

По его словам, группа в составе журналиста и двух операторов делала съемки для документального проекта - журналистского расследования о масштабной вырубке вековых дубов в Харьковской области. Нападение произошло после того, как работники телеканала подняли в воздух квадракоптер, чтобы зафиксировать сверху масштабы вырубки. Группа агрессивно настроенных людей напала на автомобиль съемочной группы, заблокировала его движение, спустила колеса и угрожает журналисту и операторам. "Внутри остался водитель нашей машины, его едва не перевернули, нам с трудом удалось это немного остановить", - сказал Решетняк. Нападающие обвиняют журналистов в том, что те своим присутствием "мешают им работать".

Решетняк сообщил, что телегруппа вызвала полицию. По его словам, работники лесхоза также вызвали полицию, несмотря на то, что съемочная группа не вторгалась ни в чью частную территорию.

Журналист сообщил также, что нападавшие требуют отдать им флэш-накопители с отснятым материалом, но телегруппа отказалась их предоставлять.

После того, как журналист сказал, что по его мнению нападающие снова попытаются перевернуть машину, на него напали прямо во время прямого эфира, применив к нему физическую силу, после чего трансляция прервалась. Ведущие сообщили, что после этого связаться с сотрудниками телегруппы не удалось. По материалам Харків Таймс.