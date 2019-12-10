На "Миротворце" заявили, что прекращают свою работу

Сегодня волонтеры украинского сайта "Миротворец" заявили о прекращении его работы "по требованию некоторых объективных обстоятельств". Доступ к сведениям в разделе "Чистилище" останется только у отдельных категорий пользователей на закрытом ресурсе, остальные разделы сайта будут работать.

Волонтеры украинского сайта "Миротворец" заявили о прекращении его работы.

"Сегодня 10.12.2019 года в 18.00 на радость чудовищам от медиябл*ядства, боевикам и российским наемникам, а также по требованию некоторых объективных обстоятельств мы полностью останавливаем серверы "Миротворца", а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала", - говорится в сообщении.

По словам волонтеров, доступ к сведениям об объектах исследования в разделе "Чистилище" останется только у отдельных категорий пользователей на отдельном закрытом ресурсе.

"Все остальные проекты Центра будут работать и дальше в открытом и доступном режиме", - отметили волонтеры.

Причины такого решения не называются.

Помимо баз данных на сайте есть также разделы "Новости", "Радио "Миротворец" и другие.

Сайт волонтерского центра "Миротворец" действует с весны 2014 года. Активисты заявляют, что вносят в базу проекта пособников террористов Донбасса и тех, кто попадал в оккупированный Крым вопреки украинским законам.

В октябре 2019 года мониторинговая комиссия ООН по правам человека призвала Верховную Раду инициировать закрытие "Миротворца" из-за размещения на нём персональных данных людей и тем самым создания угрозы их безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресмарафона заявил, что не намерен инициировать закрытие "Миротворца". По материалам Гордон .