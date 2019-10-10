На пресс-марафон с Зеленским аккредитовали более 300 журналистов

Офис президента аккредитовал более 300 журналистов для участия в пресс- марафоне Владимира Зеленского, который состоится сегодня, 10 октября, в заведении Kyiv Food Market.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в Facebook.

В комментариях к посту добавила, что "по самым скромным подсчетам, марафон может продолжаться 10 часов".

Мендель также отметила, что в "списке абсолютно разные медиа".

"Не попали в список, только если предоставляли больше людей от редакции, чем мы просили, если не было удостоверение журналиста, если написали после окончания срока аккредитации, если СМИ не зарегистрированы", - пояснила пресс-секретарь главы государства.

В конце сентября журналист "Радио Свобода" Сергей Андрушко хотел поставить Зеленскому вопрос о расследовании программы "Схемы" о главе Офиса президента Андрее Богдане, но Мендель оттолкнула его.

В свою очередь, Мендель объяснила, что журналисты не должны нарушать безопасность первого лица, а также должны "быть цивилизованными".

"Радио Свобода" опубликовала полное видео инцидента. Подобные конфликты с Мендель происходили и у других журналистов, в том числе у Кристофера Миллера с "Радио Свобода". Мендель заявила о намерении встретиться с журналистами, с которыми у нее возник конфликт.

7 октября журналист Даниил Яневский написал заявление в полицию из-за инцидента между пресс-секретарем президента Юлией Мендель и журналистом "Радио Свобода" Сергеем Андрушко.

Сообщество независимых журналистов "Инициатива 34" призвало уволить пресс- секретаря президента Юлии Мендель за непрофессиональное поведение в отношении журналистов. Избранные в Раду по свободе слова журналисты также призвали Зеленского принять меры по ситуации с Менденль.

Сам Зеленский пошутил о поведении своего пресс-секретаря.

Кроме того, ранее Зеленский назвал "мальчиком" журналиста программы "Схемы" Михаила Ткача. По материалам Громадське телебачення.