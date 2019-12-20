НАБУ проводит обыски на телеканале "ДумскаяТВ"

Сотрудники НАБУ проводят обыск в помещении телеканала "Думская TV" на улице Канатной. Сотрудников не пускают на рабочие места.

Как сообщили в издании "Думская", обыск начался около 9:30. Работников телеканала не пускают на рабочие места, толкают, хватают за руки и не дают снимать происходящее. Правоохранители изымают компьютеры и серверы канала.

По предварительной информации, обыск связан с тем, что у правоохранителей есть вопросы к одному из собственников здания.

Происходящее прокомментировал народный депутат Алексей Гончаренко: Пару дней назад Сытника признали коррупционером. Я поднял этот вопрос в Раде и требовал его увольнения. В ответ НАБУ пришло с обыском на телеканал, которым владеет мой друг и заместитель в областной ячейке "Европейской Солидарности" Михаил Шмушкович. Совпадение? Не думаю. Сытник, выслужиться перед Зеленским не удастся! Мы сделаем все, чтобы тебя уволили.

Коррупционер не может возглавлять антикоррупционные органы.

Руководство телеканала считает обыски политически мотивированными и называет их давлением на свободу слова в СМИ. По материалам http://www.slovo.odessa.ua