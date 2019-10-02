Нацрада добивается аннулирования в суде лицензии NewsOne

В Окружной админсуд столицы поступил иск от Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания с требованием лишить лицензии телеканал NewsOne

Об этом сообщает пресс-служба cуда, информирует "DsNews".

"Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания просит суд аннулировать лицензию на вещание выданную ООО "НОВОСТИ 24 ЧАСА" (логотип NewsOne). Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному делу", - указано в сообщении суда.

Там напомнили, что ранее в суд поступили иски от ООО "НОВОСТИ 24 ЧАСА" (логотип NewsOne) о признании противоправным и отмене решения Нацсовета по внеплановой выездной проверки телеканала на предмет соблюдения требований Закона Украины "Об информации" одновременно ОАСК просили отменить результаты соответствующей проверки .

Как сообщала "ДС", журналисты трех телеканалов, которые СМИ связывают с кумом российского президента, нардепом Виктором Медведчуком, "112 Украина", NewsOne и ZIK, провели акцию солидарности против цензуры.

Напомним, что 26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказал в продлении лицензии пяти телекомпаниям, которые ретранслировали телеканал "112 Украина" в цифровой сети - ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ". Свои решения Нацсовет мотивировал тем, что в течение действия лицензий компании систематически нарушали условия лицензий и законов, что подтверждается санкциями Нацсовета.

Вместе с тем телеканал "112 Украина" заявил, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания якобы лишил его цифровых лицензий на вещание. Позже в Нацсовете отметили, что "телеканал "112 Украина" не лишали лицензии на цифровое вещание, так как такой лицензии у него никогда не было".