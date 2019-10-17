Нацсовет назначил проверку Макси-ТВ из-за интервью Гордона с Азаровым

Национальный совет по телерадиовещанию назначил внеплановую проверку телеканала Макси-ТВ из-за интервью с бывшим премьер-министром Николаем Азаровым.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Интервью с беглым экс-премьером в программе Гордон вышло в эфире телеканала вечером 5 октября 2019 года.

В Нацсовете сообщили, что в интервью звучали высказывания, имеющие признаки нарушения законов Об информации и О телевидении и радиовещании.

В частности, речь идет о заявлениях, которые могут быть расценены, как "призывы к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганды войны, насилия, жестокости, разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека". По материалам Новое время.