Нацсовет назначил проверку телеканала NewsOne из-за телемоста

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку телеканала NewsOne, который собирался провести телемост с "Россия 1". Об этом на внеочередном заседании сообщил член Национального совета Сергей Костинский, передает УНН.

"Мы инициируем внеплановую выездную проверку телеканала, в том числе по факту заявлений, прозвучавших в анонсах запланированного телемоста с российским телеканалом", - сообщил Костинский.

Он также подчеркнул, что если будет доказано факты разжигания вражды - это будет уже вторая санкция к телеканалу, которая позволит Нацсовету обратиться в суд об аннулировании лицензии.

Как сообщал УНН, Луценко пообещал вызовы на допрос и арест активов из-за телемоста.

Как сообщал УНН, один из украинских телеканалов ранее заявил, что проведет телемост с Россией "Надо поговорить". Позже телеканал заявил об отмене телемоста.