Надежда Савченко нашла работу на ТВ.(видеоанонс)
2019-09-19 15:30
Бывший народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко получила работу на телеканале Zik, принадлежащему Тарасу Козаку - соратнику Виктора Медведчука.
Савченко станет ведущей телешоу "Комментатор. Верховная Рада с инсайтом", где якобы расскажет о секретах украинского парламента. Соответствующий видеоанонс опубликован на YouTube-канале Zik.
В ролике бывшый нардеп говорит, что расскажет, что происходит в кулуарах Рады и как принимаются преступные для украинцев законы.
По материалам УНИАН.