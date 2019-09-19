Надежда Савченко нашла работу на ТВ.(видеоанонс)

Бывший народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко получила работу на телеканале Zik, принадлежащему Тарасу Козаку - соратнику Виктора Медведчука.

Савченко станет ведущей телешоу "Комментатор. Верховная Рада с инсайтом", где якобы расскажет о секретах украинского парламента. Соответствующий видеоанонс опубликован на YouTube-канале Zik.

В ролике бывшый нардеп говорит, что расскажет, что происходит в кулуарах Рады и как принимаются преступные для украинцев законы.

По материалам УНИАН.