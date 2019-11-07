The New York Times опубликовало карту Украины без Крыма

Американское издание The New York Times опубликовало карту Украины без оккупированного Россией Крыма.

В посольстве Украины в США призвали журналистов исправить ошибку.

"Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде. Американское издание снова использовало карту с четким нарушеним международно признанной границы Украины в одной из своих последних статей, - отметили в украинском дипломатическом ведомстве.

Там заявили, что рассчитывают на оперативную реакцию журналистов.

"Правда в том, что Крым - это Украина! Ошибка должна быть исправлена!" - резюмировали в посольстве.

Примечательно, что это не первый случай использования карты Украины без Крыма The New York Times. Подобный инцидент произошел в 2017 году. Тогда издание опубликовало карту, на которой оккупированный полуостров Крым изображен как спорная территория России.

Позже там заявили, что карта "спорного Крыма" оформлена по правилам NYT.