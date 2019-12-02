Нидерланды обвинили Россию в отказе в выдаче Цемаха

Нидерланды считают, что Россия позволила выехать из страны террористу Владимиру Цемаху, чтобы не выдавать его в рамках дела о катастрофе самолета МН17 на Донбассе.

Об этом говорится в выводах Национальной прокуратуры Нидерландов относительно запросов российской стороне на выдачу Цемаха, пишет "Европейская правда". Уточняется, что Цемах проходит в деле как подозреваемый, но для привлечения его ответственности нужно больше доказательств.

"Национальная прокуратура пришла к выводу, что Россия сознательно признала, что Цемах покинул ее территорию и тем самым отказалась удовлетворять запрос Нидерландов. Это должно было произойти на основе европейского договора об экстрадиции", - говорится в выводах.

Однако отсутствие Цемаха, по мнению прокуратуры, не повлияет на судебный процесс расследования катастрофы самолета.

Напомним, пассажирский "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что авиалайнер был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки "Бук" с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Этот район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Из расследования следует, что "Бук" был доставлен в Украину из России, а после того, как его использовали для атаки на авиалайнер рейса МН-17, он снова вернулся на территорию РФ.

Цемах был командиром роты наемников в 2014 году в Снежном. Боевика достали из Снежного ценой жизни разведчика Александра Колодяжного - он умер от травм, полученных в ходе спецоперации, 11 июля.

Ранее журналисты нашли видео, на котором начальник ПВО "Славянской бригады ДНР" Цемах признался, что спрятал сбивший MH-17 "Бук".

Отметим, что после обмена Цемаха глава МИД Нидерландов заявил, что правительство страны "глубоко сожалеет", что под давлением России Украина его выдала, но при этом он рассказал, что голландские следователи допросили боевика перед обменом.

В сентябре Нидерланды переквалифицировали Владимира Цемаха, ранее считавшегося ключевым свидетелем по делу об уничтожении малайзийского самолета MH17 над Донбассом, в подозреваемые. По материалам LВ.ua