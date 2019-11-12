Обзор западной прессы: Путин-Меркель, показания советников и критика Райс

Reuters: Путин и Меркель обсудили особый статус Донбасса, Кремль.

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель считают, что Украина должна закрепить на законодательном уровне особый статус для восточных областей Украины, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В Рейтер пишут, что в опубликованном в понедельник заявлении не было предоставлено никаких подробностей телефонного разговора двух лидеров, но было отмечено, что придание специального статуса восточным областям дало бы серьезный толчок для мирных переговоров.

Дата саммита лидеров Германии, Франции, России и Украины еще не назначена, но ожидается, что она встреча на высшем уровне состоится до конца года, отмечают в Reuters.

Пресс-секретарь правительства Германии подтвердила, что подготовка к саммиту была в центре этого разговора, и что Путин и Меркель также обсудили вопросы о транзите газа через Украину, а также ситуацию в Ливии и Сирии.

Сотрудники национальной безопасности США выступали против прекращения военной помощи Украине, сообщает Associated Press со ссылкой на материалы с закрытых показаний в Конгрессе.

Комитеты в Палате представителей США, расследующие вопрос импичмента Дональду Трампу, опубликовали в понедельник стенограммы показаний еще трех сотрудников отвечающих в американском правительстве за Украину - Кэтрин Крофт, Кристофера Андерсона и Лоры Купер.

По словам людей, знакомых с вопросом военной помощи Украине, когда стало ясно, что обещанная военная помощь Киеву была задержана Белым домом, на все запросы для разъяснение ситуации приходил один ответ: "у президента есть опасения по поводу Украины".

"Мы не получили разъяснений", - заявила в конгрессменам помощник министра обороны Лора Купер.

"Я чувствую, что все старшие руководители департаментов и агентств национальной безопасности США были едины в своем - по их мнению, что эта помощь была необходима, - сказал Купер. - И они всеми силами пытались найти способ убедить президента в этом".

По словам американских чиновников, там опасались, что Трамп может публично отказать Украине в помощи, что, в свою очередь, могло бы спровоцировать очередную агрессию со стороны России.

"Если бы это было публично, это было бы расценено как изменение нашей политики, - цитируют в Ассошиэйтед пресс показания специального советника по Украине Кэтрин Крофт. - Это было бы действительно большим делом в Украине и выражением снижения поддержки со стороны США".

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс раскритиковала действия Трампа в Украине, пишет газета The New York Times.

Кондолиза Райс, бывший государственный секретарь при республиканском президенте Джордже Буше-младшем, заявила в понедельник, что сообщения о проводимой личным адвокатом Трампа Руди Джулиани неофициальной политике США в Украине, "вызывают глубокую обеспокоенность".

"То, что я вижу сейчас, беспокоит меня. Я вижу конфликт между профессионалами внешней политики и кем-то, кто говорит, что он действует от имени президента, но, честно говоря, я не знаю, так ли это, - заявила Райс, которая также была советником Буша по национальной безопасности. - Это очень беспокоит меня".

По словам Райс, любые неофициальные лица, несущие сообщения от имени администрации США, должны удостовериться, что они несут то же сообщение, что и госсекретарь или советник по национальной безопасности.

"Это просто неправильно. Мир не должен получать запутанные сообщения от Соединенных Штатов Америки", - сказала она.

Райс также раскритиковала телефонный звонок 25 июля, в котором Трамп просил Зеленского расследовать деятельность бывшего вице-президента США Джо Байдена.

"Это мутный звонок, действительно мутный. Я бы не хотела бы, чтобы президент Соединенных Штатов поручал иностранному лидеру расследование против американского гражданина. Я думаю, что это за гранью допустимого", - считает Райс.По материалам PRportal