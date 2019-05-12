Партія Ігоря Смешка відкрила свій Інстаграм

Політична партія "Сила і Честь", Головою якої є перший військовий аташе незалежної України в США та Швейцарії, екс-начальник Головного управління військової розвідки Міноборони, колишній голова Служби безпеки, Надзвичайний і Повноважний Посол, доктор технічних наук, генерал-полковник, кандидат у Президенти України Ігор Смешко завела свій Інстаграм-акаунт.

На інстаграмі, зокрема, виставлений відео-ролік нового офіційного сайту партії : http://sylaichest.org

Раніше у прямому ефірі Раді НВ Ігор Смешко, лідер політичної партії "Сила і честь" та однойменної громадської організації, розповів про підготовку своєї політичної сили до парламентських виборів.

На пряме запитання ведучого про те, з ким його партія "Сила і честь" планує піти на вибори, Смешко заявив: "Ми ідемо своєю політичною партію, своєю політичною силою, яку розбудовуємо на підставі своїх виборців". За його словами, зараз іде процес створення партійних осередків, а за 2-3 тижні має бути створено передвиборчий штаб партії.