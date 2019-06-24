Порошенко получит опцион на покупку "Прямого"

Владелец телеканала "Прямой" Владимир Макеенко заявил, что бывший президент Петр Порошенко получит опцион (первоочередное право) на покупку телеканала.

Об этом в комментарии "theБабелю" сказала соратница Порошенко, депутат Верховной Рады Виктория Сюмар.

"Опцион - это право первой покупки. Если будет ситуация с продажей, то он готов. Чтобы не было монополии в руках Медведчука", - сказала она.

Условия опциона нардеп не сообщила.

По ее словам, 24 июня экс-президент встречался с коллективом "Прямого" из- за слухов о возможной продаже канала Виктору Медведчуку. "Речь шла о том, что Медведчук не купит канал", - рассказала Сюмар.

Во время предвыборной президентской кампании канал "Прямой" откровенно поддерживал Порошенко, которому также принадлежит "5 канал".

Напомним, 14 июня стало известно, что владельцем информационного телеканала Zik стал соратник Виктора Медведчука Тарас Козак, нардеп от "Оппозиционного блока". Козак также является владельцем телеканалов NewsOne и "112 Украина". На базе своих медиаактивов он собирается создать новый медиахолдинг под названием "Новости".

После этого появились слухи, что Козак может приобрести также "Прямой" и "5 канал". По материалам LB.ua