После показа трех серий сериал "Слуга народа" убрали из эфира российского телеканала "ТНТ"

Российский телеканал "ТНТ" убрал из эфирной сетки телесериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли в день начала показа, сообщает российское издание "Ведомости".

Первые три серии "Слуги народа" вышли в эфир "ТНТ", который принадлежит группе "Газпром Медиа", в среду, 11 декабря. В телепрограмме было указано, что продолжение покажут 12 и 13 декабря, однако в затем слоты "Слуги народа" в эфире заняли российские сериалы "Интерны" и "СашаТаня".

Представитель "ТНТ" в комментарии "Ведомостям" заявил, что телеканала якобы изначально не собирался показывать все серии "Слуги народа", а планировал ограничиться первыми тремя сериями.

Анонс сериала представитель канала назвал "маркетинговым ходом" для повышения узнаваемости онлайн-платформы, пользователям которой доступен весь сериал. Также россияне могут легально смотреть "Слугу народа" в онлайн- кинотеатрах.

Как сообщалось, 11 сентября российский телеканала "ТНТ" начал показывать сериал "Слуга народа". При этом из первой серии вырезали шутку про президента РФ Владимира Путина.

В студии "Квартал 95" заявили о том, что права на телетрансляцию сериала с Зеленским российскому телеканалу передала шведская компания Eccho Rights, которая обладает мировыми правами на дистрибуцию некоторых продуктов "Квартала". В то же время, в студии не ответили на вопрос, на каких условиях будет вестись показ "Слуги народа" на российском ТВ, а также получит ли "Квартал 95" роялти с этого показа.

Сериал "Слуга народа" состоит из трех сезонов (51 серия). Премьера сериала в Украине состоялась на телеканале "1+1" в ноябре 2015 года, второго сезона - 23 октября 2017 года, а третий сезон стартовал накануне президентских выборов - 27 марта 2019 года. По материалам: Ведомости, Зеркало недели. Украина.