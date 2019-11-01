Публикация скандальной переписки Яременко правомерна и защищается ЕСПЧ, - юрист

Председатель ОО "Украинское юридическое общество" Олег Березюк заявил, что сбор и распространение журналистом информации о переписке народного депутата, который тот вел из сессионного зала Верховной Рады, правомерны и соответствуют пониманию журналистской профессии, защищается ЕСПЧ.

Об этом Березюк заявил в комментарии #Буквам.

Ранее нардеп Богдан Богдан Яременко объявил, что публикация его интимной переписки, которую он вел непосредственно во время заседания Парламента, является уголовным преступлением, за которое грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

Березюк заявил, что за распространение журналистом фотографий мобильного телефона он не может быть привлечен к какой-либо ответственности, тем более к уголовной.

"Депутат - публичная личность. И то место его работы - это не его личное место. Работа в Верховной Раде не относится к его личной жизни. Яременко свой телефон не скрывал и, находясь на рабочем месте вел переписку с девушками. Журналист, фотографируя депутата, не может предполагать, что тот, вместо выполнения своих депутатских полномочий, станет заниматься личными интимными делами прямо перед глазами журналистов. Депутаты должны в Раде работать, а не искать себе проституток", - отметил Березюк.

Он подчеркнул, что сбор и распространение журналистом информации о переписке нардепа который тот вел из сессионного зала Верховной Рады, правомерны и соответствуют пониманию журналистской профессии и защищается ЕСПЧ.

"Кроме этого, следует напомнить, что распространенную информацию журналист получил законно - фото сделано в публичном месте, в сессионном зале Парламента, журналист имел надлежащую аккредитацию, а его право делать снимки прямо определено ст. 25 Закона "Об информации". Фотографирование народных депутатов, которые работают в сессионном зале, не может трактоваться как нарушение тайны переписки хотя бы потому, что депутаты на рабочем месте не должны вести личную переписку", - резюмировал Березюк. Деликатную переписку нардеп Богдан Яременко вел во время работы в сессионном зале Парламента. Ее сфотографировал корреспондент #Букв. Во время голосования он как раз читал анкету 32-летней женщины по имени Алина, которая в анкете указала предпочтения: секс, встреча, свидания. Также девушка указала, что ее не интересуют отношения.

После того, как фотографии переписки депутата попали в открытый доступ, он заявил, что специально устроил такую провокацию. При этом еще до выхода новости о секс-переписке Богдан Яременко с утра в сессионном зале Парламента в приложении Tinder рассматривал девушек.

В Верховной Раде представители нескольких фракций выступили за отставку с должности главы комитета по вопросам внешней политики Богдана Яременко ("Слуга народа") из-за скандала с интимной перепиской.

Глава фракции "Слуги народа"Давид Арахамия заявил, что в данный момент возможны три варианта санкций в отношении Богдана Яременко из-за скандала с его интимной перепиской. Это уход с поста главы комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, выход из фракции или сложение депутатского мандата. По материалам https://bykvu.com/