Романа Сущенко доставили из колонии в московское СИЗО

Украинский журналист Роман Сущенко, осужденный в России за якобы "шпионаж", сейчас находится в столичном СИЗО "Лефортово". Об этом российскому агентству ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, пишет УНН.

"Сущенко доставили в "Лефортово", - сказал он.

Гражданин Украины Роман Сущенко был осужден Мосгорсудом 4 июня 2018 года на 12 лет колонии за шпионаж. Как заявили ранее в Центре общественных связей ФСБ, Сущенко "является кадровым сотрудником управления разведки Минобороны Украины", он был задержан при проведении якобы шпионской акции. По данным ФСБ, он "целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии". Вину он не признал.

Стоит напомнить, что украинского режиссера Олега Сенцова вывезли из колонии No 8 в городе Лабытнанги. Как сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник в спецотделе колонии, где именно находится сейчас Сенцов - неизвестно, пишет УНН со ссылкой на информацию агентства ТАСС, которое ссылается на собственные источники.