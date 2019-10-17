РПЦ разорвет отношения с Греческой церковью из-за признания ПЦУ

Русская православная церковь (РПЦ) разорвет молитвенное общение с иерархами Элладской православной церкви (часть Греческой церкви) в случае признания Православной церкви Украины

Об этом говорится в заявлении Синода РПЦ, которое размещено на сайте организации.

Отметим, сегодня в Москве состоялся внеочередной синод Русской православной церкви. Его собрал патриарх Кирилл - из-за признания Православной Церкви Украины сначала Константинопольским Патриархатом, а теперь и Элладской церковью.

"Прекращает молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской церкви, которые вступили или вступают в такое общение с представителями украинских неканонических раскольнических группировок", - говорится в заявлении.

РПЦ также уполномочил патриарха Кирилла прекратить упоминать в литургии предстоятеля Элладской церкви, если он вступит в молитвенное общение с представителями ПЦУ.

Напомним, 12 октября Элладская церковь признала Православную церковь Украины во главе с митрополитом Епифанием.

12 октября пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что Москве не удалось остановить процесс признания Православной церкви Украины в мире. Митрополит Епифаний поблагодарил Православную церковь Эллады за признание автокефалии Православной церкви Украины.

Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Православную церковь Украины с признанием его автокефалии в Греции. По материалам Еспресо TV.