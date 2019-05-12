Руководитель Генштаба Муженко заявил, что его страницу в Facebook взломали
2019-05-12 15:46
Аккаунт начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко в соцсети Facebook был взломан для распространения провокационных материалов.
О хакерской атаке он сообщил на своей странице, отметив, что это уже далеко не первый случай.
"В очередной раз моя страница была взломана и распространена публикация провокационного политического содержания", - сказано в сообщении.
Муженко подчеркнул, что военные не вмешиваются в политические процессы в стране. "Гибридная война продолжается и мы традиционно будем давать достойный отпор врагу", - написал он.