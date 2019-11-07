Словарь Collins назвал слово года

Составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary назвали словом года "климатическую забастовку" (сlimate strike). На сайте словаря отмечается, что климатическая забастовка - это форма протеста, которая стала популярной около года назад в связи с акцией шведской школьницы Греты Тунберг и с тех пор переросла в общемировое движение.

Впервые словосочетание "климатическая забастовка" было зарегистрировано в 2015 году, когда событие с таким названием прошло в Париже во время конференции по изменениям климата. Вместе с тем, с тех пор климатические забастовки распространились и стали частым явлением во многих крупных городах мира. В этом году частота употребления термина выросла в 100 раз.

В шорт-лист словаря в этом году также вошли:

influencer (человек, оказывающий воздействие на умы через соцсети);

deepfake (основанная на искусственном интеллекте методика создания поддельных изображений или видео, которые невозможно отличить от настоящих);

hopepunk (оптимистическое направление сторителлинга, противопоставляемое мрачному антиутопическому grimdark).

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В прошлом году составители словаря назвали словом года "одноразовый". Тогда отмечалось, что с 2013 года частота использования слова выросла в четыре раза, в основном благодаря программам, которые рассказывают о влиянии пластика на окружающую среду.

16-летняя Тунберг стала известна на весь мир после того, как стала пропускать школу пятницам, начиная с августа 2018 года для того, чтобы выходить на одиночные пикеты у здания шведского парламента, требуя принять меры по предотвращению глобального потепления. Вскоре к ее пятничным акциям присоединилась молодежь по всему миру, а Грету стали приглашать выступать в ООН, на Всемирном экономическом форуме и других международных мероприятиях высшего уровня.

16 сентября Тунберг и ее движение Fridays for Future были отмечены премией "Посла Совести" от международной правозащитной организации Amnesty International. По материалам Зеркало недели. Украина.